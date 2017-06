Maria do Rosário Salavessa assume funções no Rotary Club de Almeirim

Maria do Rosário Salavessa é oficialmente, a partir desta sexta-feira, dia 9, a nova presidente do clube do Rotary Club de Almeirim.

Assinalando o início de mais um ano rotário, o Rotary Club de Almeirim realizou a cerimónia anual de transmissão de tarefas. Tratando-se de uma cerimónia de grande significado em Rotary, pois assegura a continuidade do serviço que os clubes rotários prestam às suas comunidades, a que o clube adiciona a celebração do seu 14º aniversário, tendo tido o seguinte programa: Plantação da Árvore da Amizade, pelas 19 horas e o jantar festivo no Salão Moínho de Vento, pelas 20 horas.

O Rotary Club é uma organização de líderes de negócios e profissionais. Estes prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões, através da Prova Quádrupla e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo.

O objetivo do Rotary é estimular e fomentar o Ideal de Servir como base de todo empreendimento digno, bem como a ajuda ao próximo, promovendo e apoiando, o desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidade de servir, o reconhecimento do mérito de toda a ocupação útil e a difusão das normas de ética profissional, a melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um na sua vida pública e privada e a aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando a consolidação das boas relações, da cooperação e da paz entre as nações.