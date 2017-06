MovAlmeirim realiza novo protocolo

A MovAlmeirim realizou um novo protocolo na área dos seguros, para os seus associados.

Com o objectivo de oferecer aos associados um serviço de qualidade, a Associação Comercial e Empresarial do Concelho de Almeirim (MovAlmeirim), realizou novo protocolo, no ramo Automóvel, Multiriscos e Acidentes de Trabalho, com a empresa Segurosgest Mediação de Seguros e Créditos – Fidelidade, situada na Av. D.João I Edifício Alfa 3, Loja 49, em Almeirim e com filial em Fazendas de Almeirim (perto da Papelaria Titi).