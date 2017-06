Nersant promove AGRIBUSINESS de 26 a 28 de junho em Alcanena

De 26 a 28 de junho, o Agrocluster Ribatejo organiza em Alcanena o AGRIBUSINESS – Encontro Internacional de Negócios do Setor Agroalimentar, que contará com a presença de cerca de 20 compradores internacionais que se deslocarão ao Ribatejo para conhecer a oferta agroalimentar portuguesa.

Alemanha, Brasil, Colômbia, Cuba, Espanha, França, Holanda, Marrocos, Panamá, Peru, Reino Unido e Sérvia são os países já confirmados para este Encontro Internacional de Negócios, que irá ter lugar no Hotel Eurosol, em Alcanena, onde decorrerão todas as atividades previstas no âmbito da organização do encontro, nomeadamente ações de networking empresarial.

As empresas interessadas em apresentar os seus produtos além-fronteiras sem sair da região do Ribatejo, ainda se pode inscrever neste evento, podendo pré-selecionar os mercados de interesse através do preenchimento do formulário de inscrição disponível em www.agriexport.pt.

A inscrição no evento garante a inclusão de informação da empresa no catálogo do evento (a distribuir a todos os participantes estrangeiros), o agendamento de reuniões com os empresários / importadores estrangeiros, a receção de até duas empresas estrangeiras nas instalações da empresa e o almoço para 1 pessoa/empresa nos dias 26 e 27 de junho.

Para mais informações sobre o evento os interessados devem contactar o Agrocluster Ribatejo através dos contactos geral@agrocluster.com ou 249 839 500.

De referir que o AGRIBUSINESS se realiza ao abrigo do projeto Agriexport, iniciativa de promoção internacional e de capacitação das PME’s do setor agroindustrial com o objetivo de promover o aumento das exportações e incrementar o reconhecimento internacional coletivo dos bens produzidos no setor agroindustrial português. O Agriexport é financiado pelo COMPETE 2020 no âmbito dos fundos comunitários.