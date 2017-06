O Footkart Escola de Futebol Karting Associação organiza, no dia 15 de junho pelas 17h, a oitava Gala do Footkart a realizar no Cineteatro de Almeirim.

“Será o encerramento da nossa época desportiva e como tal um momento de convívio extra futebol para todos os nossos jogadores, treinadores, delegados, familiares e amigos do clube”, diz Vasco Carvalho ao nosso jornal.

As entradas na Gala são gratuitas, mas o clube pede que levem um bem alimentar para ser entregue à FAC.