Major Caetano e João Fragoso homenageados. Mister Paris “imortalizado”

Este sábado, 10 de junho, o grupo de ex-jogadores que foram treinados pelo Mister Fininho organizaram o tradicional encontro anual, tendo este ano realizado uma homenagem ao Mister Paris.

O antigo treinador do U. Almeirim disse em jeito de brincadeira que “com esta homenagem já não morria, pois faltava a homenagem que o imortalizava”. O técnico destacou as capacidades humanas e desportivas dos antigos jogadores, relevando que “alguns tinham qualidade para jogar no Benfica, Sporting ou Porto mas não viviam perto da Luz, Alvalade ou Dragão”.

Antes do jogo e do almoço, tal como também é tradição, os antigos jogadores vão ao cemitério colocar uma coroa de flores no jazigo do Major Caetano, presidente que impulsionou o futebol jovem no U. Almeirim, e este ano depositaram flores na campa de João Fragoso.