Almeirim recebe 400 atletas de Petanca

Almeirim, é a capital da Petanca com a realização Taça de Portugal de Petanca, pela quarta vez consecutiva, no Parque da Zona Norte.

Os jogos começaram cedo e vão prolongar-se por todo o dia, com atletas de todo o país e quase 400 atletas. De Almeirim estão a participar três equipas, de três elementos cada.

“O nosso concelho é cada vez mais um palco para a realização de provas nacionais e internacionais. Depois do Karaté ontem, hoje é a vez da Taça de Portugal em Petanca. Centenas de atletas discutem em Almeirim quem sao os melhores do País. Um agradecimento ao Presidente da Federacão pelo escolha e pelo reconhecimento que me fez mas que é fruto do trabalho de muitos”, destaca Pedro Ribeiro.