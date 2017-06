Morreu Amândio Freitas

O antigo presidente da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatej o morreu, este domingo dia 11 junho, na sequência do agravamento de problemas de saúde.

Amândio Freitas, com 66 anos, foi muitos anos dirigente da Federação dos Agricultores do Distrito de Santarém (FADS), Deputado, Presidente da Junta de Benfica até 2009, membro do Comité Central do PCP.

Amândio Freitas foi também Presidente da Associação Solidariedade Social de Benfica do Ribatejo. As bandeiras na sede da instituição são estão a meia haste.

O funeral deve realizar-se esta segunda-feira à tarde.

