Sub-13: Tigres entre as melhores de Portugal

A equipa de sub-13 do HC Tigres apura-se para a final four da categoria. A equipa almeirinense conseguiu este resultado depois de disputar duas fases de qualificação acabando ambas em primeiro lugar.

A equipa A do escalão de sub-13 do Hóquei Clube Os Tigres irá disputar a meia final no próximo mês de junho final que se disputará em Nafarros. Para chegar a esta meia final, os ribatejanos bateram, este domingo, o Tojal em São Julião do tojal por 1-8

Os jogos das meias finais serão disputados entre Tigres e Benfica e a outra meia final entre Tojal e Oeiras.

A prova é disputada por todas as equipas do distrito de Lisboa, Santarém e Leiria.