Volta a Portugal passa por Almeirim

A 79ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta, que decorre de 4 a 15 de agosto de 2017, vai passar este ano pelo concelho de Almeirim.

A ideia surgiu de contatos entre a organização da prova e a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo com a proposta da primeira etapa em linha, que liga Vila Franca de Xira a Setúbal, a 5 de agosto (sábado), passar por Azambuja, Cartaxo (com meta volante), Santarém (prémio-montanha), Alpiarça, Almeirim (meta volante), Salvaterra de Magos, Benavente e terminando em Setúbal.

A 79.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta começa, no dia 4 de agosto, de Lisboa com um prólogo, estando a derradeira etapa marcada para o dia 15 do mesmo mês, em Viseu.