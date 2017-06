Escola Superior de Educação de Santarém forma para o sucesso

A ESE|IPSantarém é uma instituição de ensino superior vocacionada para o ensino, a investigação, a prestação de serviços à comunidade e a colaboração com entidades nacionais e estrangeiras em atividades de interesse comum, com mais de 30 anos de experiência ao serviço da Educação e do Ensino Superior.

Com uma oferta formativa diversificada, protocolos e parcerias com várias associações, escolas, instituições e empresas, promovendo o contacto com o exterior e a interação de saberes com as entidades parceiras, justificam a integração no mercado de trabalho e o bom nível de empregabilidade dos cursos da ESE|IPSantarém. A oferta formativa da ESE|IPSantarém, integra diversos ciclos de estudos: cursos técnicos superiores profissionais – TeSP (https://goo.gl/3veUVE), licenciaturas (https://goo.gl/6aI5q7) , pós-graduações (https://goo.gl/dk2MIY), formação especializada (https://goo.gl/MXXj6o) e mestrados(https://goo.gl/XREG3i).

Aposta ainda em cursos de formação contínua (https://goo.gl/vpjYTZ), visando dar resposta às exigências de formação profissional, cívica e cultural que se fazem sentir ao longo da vida, na sociedade. Com funcionamento diurno, pós – laboral e uma forte aposta no formato e-learning, a ESE|IPSantarém procura através desta multiplicidade de regimes, chegar a um público muito heterogéneo e proporcionar a frequência dos estudos de acordo com a disponibilidade dos alunos. Aposta ainda na internacionalização, nomeadamente com a participação em projetos de cooperação com S.Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Brasil e em diversos projetos europeus a que pode ter acesso em http://w3.ese.ipsantarem.pt/pi/ A ESE|IPSantarém é hoje uma instituição de relevo no panorama educativo nacional, ministrando um ensino de qualidade que aposta na criatividade e inovação para acompanhar os desafios do século XXI.