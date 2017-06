Filipe Rego tenta conduzir o Benfica do Ribatejo à primeira

Filipe Rego é o novo treinador do Benfica do Ribatejo. O técnico e o líder do clube, Hugo Vieira, fecharam o acordo no passado sábado, dia 10 de junho.

O técnico aceita o desafio do Benfica do Ribatejo para levar a equipa ao campeonato principal de Santarém.

Filipe Rego treinou o U.Almeirim tendo sido despedido a seis jornadas do final com a equipa apurada para os quartos de final na Taça do Ribatejo e no trio da frente que apurava a equipa à fase de Play-offs de subida de divisão e foi o último treinador campeão distrital de seniores em equipas do concelho ao serviço do Fazendense.

Filipe Rego foi também o único treinador do concelho de Almeirim no ativo que tem o Nivel UEFA A de treinador.