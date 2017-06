Funeral de Amândio de Freitas marcado. CNA manifesta pesar

O funeral de Amândio de Freitas está marcado para esta segunda-feira, 12 de junho, pelas 18h00, no cemitério de Benfica do Ribatejo, Almeirim. O antigo presidente da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo morreu, no domingo dia 11 junho, na sequência do agravamento de problemas de saúde a nível respiratório.

Amândio Freitas, com 66 anos, foi muitos anos dirigente da Federação dos Agricultores do Distrito de Santarém (FADS), Deputado, Presidente da Junta de Benfica até 2009, membro do Comité Central do PCP.

Amândio Freitas foi também Presidente da Associação Solidariedade Social de Benfica do Ribatejo. As bandeiras na sede da instituição são estão a meia haste.

A Conferação Nacional dos Agricultores já veio a público manifestar o pesar pela perda do seu ex-dirigente:

“A CNA expressa solidariedade e sentidos pêsames aos Familiares enlutados. Amândio de Freitas foi dirigente desde os primórdios da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e foi fundador e principal dirigente da FADS, Federação dos Agricultores do Distrito de Santarém, e da também da Associação Portuguesa dos Produtores de Tomate (de entre outras). No coração das terras do Ribatejo, e também no plano mais nacional, a sua acção teve grande repercussão no plano da organização e da intervenção do movimento associativo dos pequenos e médios Agricultores em defesa dos seus mais sagrados direitos e interesses. Mesmo com sérias limitações físicas nestes últimos anos, ainda assim, Amândio Freitas manteve a sua ligação ao nosso Movimento Camponês e à Agricultura Familiar. Para nós, Companheiros e Amigos, fica-nos o seu exemplo e o seu legado. Até sempre, Amândio de Freitas!

A Direcção da CNA”