Vasco Carvalho recandidata-se a novo mandato no Footkart

Vasco Carvalho vai concorrer a mais um mandato no Footkart, sabe o Jornal O Almeirinense.

Este será o terceiro mandato depois de ter reuniu, novamente, um conjunto de “pessoas amigas que acreditam no projeto e pretendem elevar, ainda mais, o trabalho desenvolvido no passado”, destaca uma fonte próxima de Vasco Carvalho.

Vasco Carvalho agradeceu o trabalho desenvolvido nos últimos anos às pessoas que não o acompanham e dá as boas vindas aos novos elementos.

Vasco Carvalho conseguiu com facilidade elaborar as listas para os Orgãos Sociais visto que todas as pessoas que foram convidadas aceitaram fazer parte do projeto numa clara demonstração de acreditarem no trabalho desenvolvido nos últimos anos.

As eleições estão agendadas para a próxima sexta-feira.

Ainda que não seja oficial a lista deve ser composta por:

Direção

Presidente – Vasco Miguel Fortunato Carvalho

Vice-Presidente – António José Vidigal Gaspar

Vice-Presidente – Américo José Gonçalves Roma

Tesoureiro – Carla Sofia Lopes

Vogal – Arlindo Duarte da Cunha

Vogal – Nélio Alexandre Caniço Duarte

Vogal – Marco Paulo Figueiredo Correia

Assembleia Geral

Presidente – Joaquim Manuel de Deus Catalão

Vice-Presidente – David Manuel Pisco Ferreira

Vice-Presidente – Eurico José Faustino de Oliveira

Conselho Fiscal

Presidente – João Bernardo Pedrosa Rodrigues

Vice-Presidente – Vera Sofia dos Santos Faria

Vice-Presidente – João Filipe de Viveiros Teixeira