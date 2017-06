Ainda as festas da cidade de Almeirim não arrancaram e já começou a edição 2017 do Almeirim Night Session, no Kartódromo Quinta da Conceição, em Almeirim.

Sexta-feira, dia 16, depois da meia noite, vão atuar Tiago Leiria e Ruben AfricanGroove. No sábado, os Dj´s M. Simões e Afrobliss. Depois já no último fim de semana das Festas da Cidade, o Kartodromo recebe, no sábado, Djs Fernandinho e Vassalo. Para fechar, dia 24, Dj Rui Leiria X – Rule e Olga Ryazanova.