A realização das vacadas nas Festas da Cidade levam a Câmara Municipal de Almeirim a fechar ao trânsito, parcialmente, a Av. 25 de Abril.

A rua foi fechada na manhã desta terça-feira dia 13, e vai ficar assim até dia 26 de junho.

As vacadas vão realizar-se da Zona da Abastim até perto do entroncamento com a Rua António Sérgio.