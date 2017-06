Futalmeirim fecha época com Gala

O Futalmeirim Almeirim Futsal Clube realizou, no passado fim de semana, a 1.ª Gala do clube apresentada pela atriz Ana Varela.

Os atletas, treinadores, massagistas e directores receberam um certificado de participação, pelo empenho prestado ao longo da época que agora termina. O Clube continuará no rumo definido, sempre com o o objectivo de promover o concelho de Almeirim e a modalidade de futsal, e continuar a apostar na qualificação das equipas técnicas, na melhoria da organização interna e cada vez mais um clube do concelho para o concelho. De referir que o nosso concelho é o que tem mais atletas tem em termos per capita e o terceiro em termos absolutos com 626 inscritos.

O Futalmeirim já prepara a equipa de seniores masculinos para a época de 2017/2018 e que serão apresentados ainda este mês. Com muitas caras novas e com objectivos bem definidos