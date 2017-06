“O que Eu quero ser quando for grande?”

Ouvir o que as crianças conversam entre elas tem uma forte componente pedagógica. Estar atentos a estas interações é dar vida aos seus sonhos e aos seus pensamentos. Quando escutamos “eu quando for grande quero ser bombeiro, porque é o que meu pai faz”, ou “eu vou ser professora como a minha mãe”, percebemos que os grandes exemplos para as crianças são os pais. Por isso fomentando estes diálogos, nas salas dos 4/5 A e 5 anos do Colégio Conde de Sobral surgiu o projeto “As Profissões”. Para além de conhecer algumas das profissões da nossa comunidade, fomos mais l onge e numa dinâmica de parceria escola /família, procurámos ir aos locais de trabalho de alguns pais e outros pais vieram à nossa instituição, com o intuito de explicar o que fazem.

Esta troca de conhecimentos foi bastante enriquecedora, não só para as crianças, como para todos os adultos intervenientes. Os pais propuseram atividades e todas as crianças aderiram com grande entusiasmo. Todos eles foram professores de inglês, de desenho, de matemática, de desporto, arquitetos, bombeiros, administrativos, entre muitas outras profissões. Ser pai não é só deixar o filho na escola e a escola não é só receber as crianças que vêm de casa, por isso são estes momentos que tornam os dias das crianças mais especiais. Desta forma, os conteúdos curriculares são trabalhados numa dinâmica transversal em que crianças, pais e escola são os principais intervenientes. Estas salas de pré-escolar querem agradecer a disponibilidade e boa vontade que todos os pais tiveram em proporcionar estes momentos a todas as crianças. Este projeto do Colégio Conde de Sobral continuará até ao final do ano curricular.