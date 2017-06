Temperaturas chegam aos 40 graus

Nos próximos dez dias as temperaturas máximas no Concelho de Almeirim vão estar acima dos 32 graus celsius. No sábado, dia 17 de junho, será o dia mais quente, as temperaturas chegam aos 44 graus celcius.

De dia 13 a 22 de junho, as temperaturas mínimas vão estar entre os 17 e 23 graus celcius.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma descida significativa de 10 graus celsius a partir de domingo, dia 18 de junho.

Os raios Ultra Violeta, para quarta e quinta-feira, dias 14 e 15 de junho, estão no nível 10 pelo que são recomendadas medidas preventivas contra o sol.