Caminhada vestido de branco

No âmbito do projeto Eco-escolas, o Agrupamento de Almeirim vai realizar uma atividade, no dia 16 (último dia de aulas do 2.º ciclo). A partida está agendada para as 9h30 junto à Escola Febo Moniz, atividade na Zona Norte e depois conclusão de novo na escola Febo Moniz.

A Escola pede que os participantes se vistam de branco.

O agrupamento informa, ainda, que no dia 21 de junho realizar-se-à a Festa de Finalistas dos alunos do 1.º ciclo, com todas as turmas do Agrupamento, na Escola Básica dos Charcos.