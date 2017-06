Feira Agricultura: Hoje há caralhotas, enchidos, Trouxas da Pedra e pastéis do Frade

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) volta a participar na Feira Nacional de Agricultura, que decorre entre 10 e 18 de Junho, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém.

A CIMLT dinamiza mais uma vez, em conjunto com os onze Municípios associados, o stand intermunicipal da Lezíria do Tejo, na Nave “Prazer de Provar”, onde os visitantes podem conhecer o turismo e a gastronomia da região, através de ações de cozinha ao vivo, divulgação turística e degustação de produtos regionais. Este ano, o stand servirá também para dar a conhecer os desafios da Lezíria do Tejo até 2020, no âmbito do Portugal 2020.

Cada dia do certame é dedicado a cada um dos Municípios da CIMLT, com animação garantida pelos respetivos Concelhos.

Hoje o “Dia do Município” é para Almeirim com:

Início às 18h00

– Degustação de produtos tradicionais pela Confraria Gastronómica de Almeirim, com:

– Caralhotas;

– Enchidos;

– Trouxas da Pedra;

– Pastéis de Frade.