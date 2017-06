Finalistas da ESMA animaram Quinta da Feteira

Os finalistas do 12º ano de Almeirim, foram “convocados” no passado dia 12 de junho, pelo Presidente da Associação de Estudantes da ESMA, Tiago Veríssimo, para comparecerem na Quinta da Feteira, em Fazendas de Almeirim para a Gala de Finalistas.

Durante o jantar, houve bastante animação e a musica esteve a cargo do DJ Libério e Francisco Murta, ex-concorrente do “The Voice”. Houve também a eleição do Rei e Rainha do Baile e distinções para: professores, talentos, melhor desportista, prodígio e socialite.