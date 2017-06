Footkart aposta em Ricardo Sardinheiro para subir ao nacional de iniciados

Ricardo Sardinheiro será o Treinador Principal da Equipa de Iniciados na próxima época desportiva. A direção do Footkart vai apostar em chegar ao nacional de inciados dentro de duas épocas desportivas. Ricardo Sardinheiro foi o treinador do Paço dos Negros na época passada.

O clube diz que esta é uma “aposta pensada há já algum tempo e consolidada com base no projeto Footkart” revelando que “o objetivo para os próximos dois anos será subir à primeiro divisão, na próxima época desportiva, e posteriormente ao campeonato nacional”

O Footkart, que já tem uma estrutura montada, acredita que com a vinda do novo experiente e respeitado treinador Ricardo Sardinheiro estão reunidas as condições para tal.

A atual equipa técnica que trabalhou esta época desportiva serão o suporte do treinador principal, Ricardo Sardinheiro.