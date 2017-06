Este ano e por não ser possível utilizar a Arena d´Almeirim devido a obras que já se encontravam previstas, as Marchas de Almeirim vão atuar no ringue junto ao Pavilhão Municipal Alfredo Calado em Almeirim.

As entradas são livres e vão participar as Marchas do CRIAL, Académica da USAL, Tapada e Benfica do Ribatejo.

O espectáculo começa pelas 21h30.