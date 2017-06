Troféu Ribatejo: “Todos ao Frade dia 18”

O Frade de Cima recebe, no dia 18, mais uma prova do Campeonato Regional (Troféu Ribatejo) com participação classe 50 Livres, clássicas (Sache e Casal) com pilotos veteranos. A prova que tem treinos a partir das 9h e competição a partir de 13h30 conta para o troféu Suzuki, envolvendo maquinas só da marca Suzuki de

250cc e 450cc.

As crianças dos 5 aos 9 anos idade também estão presentes Infantis A e infantis B, por isso “as nossas expectativas são grandes prevemos no conjunto cerca de 100 pilotos”, diz a organização.

Rui Frois adianta também que “no final teremos a corrida que todos aguardam com muita expetativa a classe Elite conjunto das motas apuradas de Mx-1 e MX-2 uma final sempre espectacular. Os pilotos do nosso conselho e da Secção de motocross da Associação 20 kms vão participar nesta corrida, participão nas Iniciados, MX-2.



No que toca a realização de eventos eventos desta modalidade motocross é uma novidade pois é a primeira vez secção de motocross 20kms, pois ano passado só organizou o Supercross na pista de Paço dos Negros o que irá acontecer este ano também no dia 26 de Agosto.

A organização agradece à Câmara Municipal de Almeirim, a Junta de Freguesia de Fazendas e aos seus Presidentes “por estarem sempre ao nosso lado, sem eles era impossível continuarmos com as organizações destes eventos, que tanta massa humana deslocam ao nosso conselho. Os amantes desta modalidade do nosso conselho tem de volta o

motocross, apareçam enquanto assistem ao espectáculo podem refrescar-se com uma imperial ou outra bebida, e se o estômago falar haverá umas bifanas que são uma delicia”.