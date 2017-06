Bernardo Aguiar campeão nacional de Aquatlo em Vila Nova da Barquinha

Bernardo Aguiar (segundo na foto), que à bem poucos dias se sagrou campeão nacional de triatlo, juntou agora também o título nacional de aquatlo à sua época de 2017. O atleta almeirinense conquistou o título na quinta-feira, 15 de junho, em Vila Nova da Barquinha.

Do mesmo modo, Alexandre Silva, campeão nacional de duatlo em juvenis, alcança mais um título nesta época, sagrando-se campeão nacional de aquatlo com a vitoria nas três etapas da competição, e ainda com sabor especial dado encontrar-se na sua terra natal. Mariana Carvalho, outra atleta juvenil que tem dado mostras de bastante valor e evolução, juntou também o vice-campeonato de aquatlo ao já alcançado vice-campeonato de duatlo de 2017. João Protásio, no escalão de cadetes, foi medalha de bronze, ele que vem melhorando o seu segmento de natação, e alcança o seu primeiro lugar de pódio em campeonatos nacionais com segmento de natação, após ter sido já este ano campeão nacional de duatlo no seu grupo de idade.

No Campeonato Nacional Jovem a equipa alcançou mais um segundo lugar colectivo, posição que ocupa também no Campeonato Nacional de Clubes de 2017, tendo perdido a liderança na etapa anterior.

Classificações Completas:

Benjamins Femininos:

Ana Marcelino: 9ª; Luna Crispim 13ª; Laura Aranha: 24ª

Benjamins Masculinos:

David Teló 1º; Miguel Ferreira 18º

Infantis Femininos:

Cassilda Carvalho 1ª; Joana Salgado 9ª; Catarina Santos 13ª

Infantis Masculinos:

Rafael Madeira 6º; Afonso Ferreira 13º; Bernardo Mendes 16º; Martim Santos 37º; André Costa 51º

Iniciados Femininos:

Catarina Moutinho 6ª; Ana Francisca Moreira 10ª; Constança Santos 10ª; Raquel Silva 33ª

Iniciados Masculinos:

Francisco Protásio 2º; Vasco Teló 5º

Juvenis Femininos:

Mariana Carvalho 2ª; Beatriz Lavado 7ª

Juvenis Masculinos:

Alexandre Silva 1º; João Menino 7º; João Diogo Correia 7º; João Pedro Correia 14º; Ricardo Silva 42º; Martim Pombo 47º; Martim Simões 62º

Classificações Colectivas:

1º Alhandra Sporting Clube; 2º Sport Lisboa e Benfica; 3º Clube de Natação de Torres Novas

Próxima Etapa: 1 de Julho – Triatlo de Esposende”