Cinco atletas do HC Tigres são vice-campeões do torneio nacional de Inter-Associações

Rafael Leão, Alexandre Costa, José Dias, João Salvador e José Gomes sagraram-se na quinta-feira, 15 de junho, vice-campeões do torneio nacional de Inter-Associações EKIS Sub-13, em Vila Nova de Poiares.

A Associação de Patinagem do Ribatejo sub 13 enfrentou as Associações de Patinagem de Setúbal com quem empatou 2-2, do Alentejo que venceu por 5-2, de Coimbra que venceu por 4-0 e de Aveiro a única derrota por 1-2. Os cinco atletas do clube almeirinense foram o grosso desta seleção distrital que contou também com jogadores do Entroncamento, Tomar e Ourém.

Este torneio é uma preparação a dois anos para a seleção distrital de sub15, que já vai contar para o calendário nacional.

João Fernandes, vice presidente da Associação Associação Patinagem do Ribatejo, aquando dos treinos em Almeirim definia que “os objetivos da seleção, como se costuma dizer, estamos sempre otimistas e queremos sempre mais, mas neste momento queremos o primeiro, queremos o segundo lugar, queremos sempre fazer o melhor. Acima de tudo queremos sempre que os miúdos de divirtam, que corra bem e que façam sempre um bom torneio”.