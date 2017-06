Enchente nas marchas

Como este ano não foi possível utilizar a Arena d´Almeirim devido a obras que já se encontravam previstas, as Marchas de Almeirim realizaram-se no ringue na sexta-feira, dia 16 de junho, junto ao Pavilhão Municipal Alfredo Bento Calado, em Almeirim e registou “casa” cheia. As bancadas junto ao espaço desportivo esgotaram.

As entradas eram livres e participaram as Marchas do CRIAL, Académica da USAL, Tapada e Benfica do Ribatejo.

“Noite de marchas este ano num local diferente mas com o mesmo entusiasmo e alegria. Os meus parabéns á marcha do Crialalmeirim Almeirim, á marcha Académica, á marcha da Tapada e á marcha de Benfica do Ribatejo pelo empenho e pelo esforço”, disse Pedro Ribeiro nas redes sociais.