Footkart Eleições: Vasco Carvalho (re)eleito

Realizaram-se esta sexta-feira, dia 16 junho, as eleições para o próximo biénio 2017-2019 no Footkart.

“Num clima de harmonia, respeito e amizade todas as pessoas que passam a pertencer aos orgãos sociais e as pessoas que ontem cessaram funções registaram para memória futura o momento com uma fotografia conjunta”, descreveu Vasco Carvalho.

O presidente agradeceu ainda o trabalho desenvolvido por todos nos últimos anos e deu as boas vindas aos novos elementos que passam a pertencer aos orgãos sociais.

Os novos orgãos sociais foram eleitos por unanimidade.