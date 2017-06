Santa Casa nas Festas

Durante uma semana, Almeirim estará em festa, comemorando 26 anos de elevação a cidade. Vão ser dias de animação, tasquinhas, música, largada de novilhos, marchas, rancho e sobretudo de muito convívio, para os Almeirinenses e não só. Mais uma vez, ao nosso jornal, foi concedido um espaço, por parte da CM Almeirim, para podermos estar presentes e por isso queremos agradecer. Diariamente, teremos muitas ofertas para quem se tornar assinante e vamos sortear uma assinatura anual gratuita. Esta será uma forma de estarmos mais próximos da população… porque esse é o nosso principal objectivo… Queremos continuar a inovar, a fazer a diferença, a fazer melhor e sobretudo a ser a voz do Concelho. Leia, assine, divulgue e publicite no jornal da Nossa terra!

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, bem como mais quatro associações, irá ser estreante na ocupação de uma tasquinha “Bifanas da Misericórdia”. Esta é uma forma de obtenção de receita e de promoção do convívio entre o capital humano de uma Instituição, que tanto dá de si aos outros.

Recorde-se que da Misericórdia de Almeirim fazem parte várias valências, tais como: a 3ª idade (Lar de S. José), a Infância (Colégio conde de Sobral), a Arena d´Almeirim e o nosso Jornal.

Como é do conhecimento de todos, há duas valências que estão com processos ativos de reestruturação de edifícios, a Arena d’Almeirim e o Colégio Conde de Sobral. Assim sendo, lançamos o convite para ajudar, provando as nossas bifanas especiais: Bifana à Lar de S. José, Bifana do Paço, Bifana do Conde e a Bifana à Sede. No final, visite o balcão do jornal, em frente à Biblioteca e habilite-se a ganhar uma oferta, comprovando que petiscou na nossa tasquinha!