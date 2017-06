“Aumento do IVA foi o primeiro tiro no pé”, afirma Paulo Niza

Paulo Niza festejou 50 anos recentemente e isso não o inibiu de estar de regresso à sala de aula, agora para tirar um mestrado no Porto. Numa grande entrevista a O Almeirinense, Paulo Niza lança um olhar sobre o estado da economia local e fala da importância de valorizar os recursos humanos e ter estratégia.

A região e o país já ultrapassaram a crise?

Eu nunca fui um grande adepto da palavra crise. Eu acho que a crise é um bocadinho induzida por um conjunto de necessidades sociais, políticas, no fundo é fruto também das políticas que são seguidas a nível nacional, a nível europeu e inevitavelmente a nível mundial. Agora que se vivem, talvez há dez, doze anos para cá grandes dificuldades económicas e sociais no nosso país e inevitavelmente na nossa região é um bago, sendo que para mim, se há crise de alguma coisa e se continua a haver crise de alguma coisa e hoje cada vez mais, infelizmente, é crise de valores, crise de atitude, crise de postura e isso não se ultrapassa nem com dinheiro nem com medidas económicas ou medidas políticas na área económica e afins.

Ultrapassa-se a nível educacional, a nível de escola, é uma cultura que se tem de começar a fazer a nível de berço. E porquê? Porque há uma mão cheia de paradoxos da sociedade nebulizada e inerentes à sociedade nebulizada, que hoje são uma realidade, portanto as sociedades em que o estado tomava conta da vida das pessoas de uma forma mais ou menos marcada, de uma forma mais um menos presente, essa realidade acabou e tem tendência a acabar cada vez mais porque os estados não têm capacidade para isso. A questão é que a mentalidade do antigamente ainda vem, que é o estado “ tem de ser pau para toda a obra”, mas depois as pessoas não têm capacidade de pagar impostos para que o estado o faça e este é o paradoxo. Exige-se aquilo que não se está disposto a dar, nem que a população, nem que as sociedades têm possibilidades de pagar em termos de impostos, logo a mentalidade tem que evoluir e essa é a verdadeira crise e é o primeiro fator a ser ultrapassado.

Disse em 2014 que era preciso acreditar, mas a recuperação está mais que na crença?

No acreditar. No acreditar em quê? No acreditar na pessoas e no acreditar em cada um de nós, no acreditar nas nossas capacidades, na nossa vontade de fazer, na nossa vontade de ir mais além. Eu disse-o em 2014 e quando Portugal foi campeão da Europa, alguém disse que o segredo da vitória foi essencialmente acreditar, portanto muito mais que o fazer era acreditar que se era capaz de fazer e voltamos exatamente à primeira questão. É acreditar nas capacidades humanas, para acreditar nas capacidades humanas é preciso haver uma grande mudança de mentalidades e acho que às vezes as pessoas que deixaram de acreditar não foram ensinadas nem educadas para acreditar e para ter essa força. Há uma frase de Einstein que diz exatamente isto. Eu tenho andado a acompanhar um dos canais da TV Cabo, a vida de Einstein, o homem sempre foi um irreverente, sempre foi um homem que, a determinada altura, só ele acreditava nele. Ele acreditava que era capaz de ir mais além e 100 anos depois, ou quase 100 anos depois, ou quase um século depois percebeu-se que realmente, a força do acreditar mesmo quando toda a gente não acreditava, deu frutos e ele tem uma frase, tem uma postura, um pensamento que dita a sua vida, que hoje tinha de ser aplicada “Nunca contes as vezes que cais, conta sempre as vezes que te levantas”. As pessoas hoje caem, ficam a chorar, perdem muito tempo a lamber as feridas, nem que as feridas não sejam nos pés e depois para andar precisam é dos pés. Então eu pergunto, porque é que se está a lamber feridas na mão e porque é que não se anda? Podemos lamber as feridas e continuar a andar, mas não, preferem continuar a ficar sentadas a lamentar-se eternamente.

Acha que hoje em dia os empresários já têm o modelo de gestão assente no planeamento estratégico?

Não mesmo, de todo. Não, não é talvez o principal grande fator de insucesso do micro e pequeno empreendedorismo nacional. Posso surpreendê-los a vocês, representantes do órgão de comunicação social Almeirinense, eu neste momento estou a terminar o mestrado de gestão e negócios em que todo o meu trabalho foi feito acerca da sustentabilidade do empreendedorismo nacional e um dos seis ou sete fatores que eu apresento para a falta de durabilidade ou incapacidade dessa mesma sustentabilidade, é exatamente essa. É a existência de planeamento, o empresário português não planeia porque nunca foi ensinado a planear, não tem conhecimentos para planear. Muitos deles começaram a ser empresários numa altura em que não era necessário planear nada. Foi numa altura de crescimento, numa altura de expansão. Uma altura de expansão em que não fazia sentido gerir nada porque os bens, neste caso económicos não eram escassos, porque só faz sentido gerir aquilo que é escasso, tudo o resto não faz sentido. A questão é que esses tempos mudaram, hoje é necessário gerir tudo, até o nosso tempo, até a nossa postura, até a nossa atitude. E hoje o empresário português não está preparado nem dimensionado para isso. Tenho algumas frases de algumas experiências pessoais que dizem exatamente isso, por exemplo, lembro-me de um empresário da construção civil, que uma vez chegou ao pé de mim e me disse “ Estou a passar um período muito mau da minha vida, tenho uma empresa de construção civil há 15 ou há 16 anos, dei um curso a cada filho, uma casa na praia e agora num ou dois anos perdi tudo, sempre fiz a mesma coisa” e esta foi a palavra-chave “sempre fez a mesma coisa”, se a sociedade evoluiu, mudou, se as condições económicas e sociais alteraram, ele manteve a mesma coisa, o que é que aconteceu? Não planeou, não se preparou para a nova realidade. E este desabafo deste empresário eventualmente é a realidade dos 99,9% do micro e pequeno empreendedorismo nacional, porque hoje o tecido empresarial português é constituído por 99,9% de micro e pequenas empresas, é outra realidade que as pessoas não estão atentas, nem o mundo académico, porque o mundo académico continua a desenvolver teorias de gestão altamente complexas para o 0,1 % da realidade nacional que são as grandes empresas nacionais, quando aquilo que quis é a realidade de tecido empresarial português: são as micro e pequenas, ou seja, aquilo que hoje garante cerca de 70% do emprego do setor privado são pequenas iniciativas empresariais que funcionam muitas delas sem qualquer tipo de gestão, sem qualquer tipo de meio, métodos académicos cientificamente provados, mas que no fundo continuam a assegurar o grosso da receita fiscal portuguesa e garantir cerca de 60% dos empregos no privado, portanto o micro e pequeno empresário hoje continua a funcionar sem planeamento estratégico, sem modelos de gestão, não só por culpa dele, mas também um pouco por culpa daquilo que é hoje o mundo académico, os programas de gestão a nível de licenciaturas e pós graduações que simplesmente desprezam, não reconhecem a especialidade.

Qual é a importância dos recursos humanos no sucesso dos empresários e das empresas?

Se pensar que a média destes 99.9% das empresas têm em média 4,7 trabalhadores, outra coisa que também não sabia e hoje a realidade das pessoas também não sabe, 4.7 trabalhadores é a média de trabalhadores destes 99.9%. Uma pessoa que produza muito ou não produza, representa 20% da força de trabalho, portanto é um peso brutal para a produtividade ou para a não produtividade, nomeadamente em organizações que não têm meios, não são abastadas em meios onde as boas e as más decisões funcionam sobre efeito de chicotada, portanto uma boa decisão tem efeitos imediatos, mas uma má decisão tem efeitos imediatos quase de formas que não se dão, onde perdidos ou mal investidos ou gastos os poucos recursos económicos não voltam a existir mais, porque estas micro e pequenas empresas continuam-se a debater eternamente com um outro problema que é o acesso ao crédito. Depois está aqui abertamente, a vida de pessoas e de famílias, porque o grosso dessas empresas são tudo empresas de estrutura familiar, que quando a coisa corre mal não corre mal só a nível dos negócios. Corre mal a nível de família. Respondendo diretamente à sua questão, qual o peso e importância, quanto menor é a estrutura mais peso e mais importância tem o fator humano, não só nos negócios, como no efeito direto na vida dos empresários, mas depois ainda porque, por regra, são a base de sustento em zonas periféricas, por exemplo, Almeirim e em zonas do interior, em que, tirando as autarquias, as câmaras, as organizações do terceiro setor ou de setor não lucrativo, todo o resto do emprego está sempre nesta estrutura, portanto é muito importante a manutenção deste tipo de modelos de negócio e o fator humano é determinante.Tem havido uma tentativa de promover muita gastronomia, o vinho, a agricultura…

É esse o caminho que deve ser seguido no nosso concelho?

Tardiamente chegou-se a essa conclusão, mas sim. Andava eu no segundo ou terceiro ano de gestão de empresas, por volta de 1998, 1999 e era, salvo erro, o primeiro-ministro ou o ministro da economia, um senhor que depois foi presidente da república, o senhor professor Aníbal Cavaco Silva, eu não sei precisar se ele era ministro das finanças, economia ou primeiro-ministro, mas o que é certo, é que o ministério de um governo do qual eu fazia parte, encomendou um estudo a um grande economista do ramo mundial, que se chama Michael Porter. O Porter foi um homem que chegou a Portugal, em 1998 ou 1999 e foi-lhe encomendado um estudo acerca da viabilidade de países periféricos, em Portugal. Porter fez um trabalho que acrescentou os clusters, ficaram conhecidos pelos clusters de porta, no fundo eram os pontos fracos, os pontos fortes ou as potencialidades de Portugal e de quanto a economia e de quanto uma empresa fechada no âmbito da Europa e do mundo. O senhor Porter, em três ou quatro palavras, disse que Portugal tinha meia dúzia das garrafas de vinho das zonas demarcadas, do Douro e da zona da Bairrada, para vender, tinha uns quilómetros de praia e de sol e bom tempo para vender. Depois tinha uma outra atividade relacionada com o turismo para vender, mas tudo mal aproveitado e tudo mal dimensionado. Nessa altura decidiu-se que se tinha de reformular o forte da pesqueira para se trazer grandes indústrias para Portugal, tinha de se fazer autoestradas por tudo quanto foi sítio, tinha indústrias e por aí fora. Vinte e tal anos depois, vem-se chegar à conclusão que aquilo que Porter estava a dizer era mais que certo. Aquilo que o senhor me está a dizer é exatamente isto, promover aquilo que é regional e tradicional, tudo em volta de turismo, da imagem de turismo, porque Portugal mesmo com a sua cultura foi sempre um país pequeno de mentalidades pequenas, e há um velho ditado português que diz que cada um é para o que nasce. Nós nascemos para isto e é aqui que somos fortes e é aqui que temos que dar força e andar para a frente, mas Porter veio de fora e também viu isto, mas em Portugal ninguém tinha visto isto. Talvez tenhamos perdido vinte anos ao inventarmos aquilo que nunca deu nada, ao ponto de hoje passarmos por zonas industriais aqui à volta e não vou citar nomes de autarquias e de regiões que não fez sustentabilidades, mas passamos aqui por pontos industriais que estão totalmente ao abandono e isso foi fruto de quê? Uma política errada de investimento e de crescimento que não nos levou a parte nenhuma, portanto quando pergunta se o caminho é esse, é esse. Repare, ontem ou anteontem ouvi uns resultados não sei se foi do inem, se foi do governo, disse que Portugal neste primeiro trimestre tinha crescido 2,8% na economia e quais foram os fatores apontados? Turismo, basicamente exportações daquilo que é tradicional português, portanto quer queiramos quer não, é aí que temos que investir, é aí que temos de ser bons, porque nunca temos capacidades a nível de indústria pesada para competirmos com os grandes pisos da europa, porque nem sequer temos recursos naturais para isso, e somos um país periférico só pela via da importação da matéria-prima, portanto vir matéria-prima e depois escoar o produto acabado, deixamos automaticamente de ser competitivos. Eu fico um bocadinho triste quando se demora tanto tempo a perceber isto e pessoas, cidadãos comuns como nós capacidade de perceber isto.

Acha que na questão do IVA da restauração, foi uma boa medida a redução? Que opinião é que tem em relação a essa matéria?

É obvio que o IVA na restauração, e vamos dar amplitude à questão, não vamos ver a restauração, mas vamos ver a restauração como uma das peças basilares de uma atividade que em Portugal tem crescido, que é a base de crescimento e sustentabilidade futura do nosso país, o turismo. Portanto, o IVA quanto a uma atividade que é tida hoje como essencial basilar para o crescimento a nível económico, portanto tido como basilar, que está a dar os frutos que tem dado, depois se penaliza incrementando imposto, seja ele iva ou outra coisa qualquer, está-se a notar mesmo à nascença, portanto ela não poupa por tardia. Eu, em 2013, salvo erro numa conferência em que tive a oportunidade de fazer aqui, em Almeirim, disse que era o primeiro grande tiro no pé, que era dado no setor, e tanto que foi, eventualmente, dois anos ou dois anos e tal depois, tentou-se repor aqui alguma verdade. Penalizar o imposto no setor que é a base do crescimento, é sempre uma má-língua. Respondendo diretamente, para mim nem sequer é tardio, para mim foi uma má medida, portanto é algo que nunca devia ter acontecido e um grande exemplo disso é que isso aconteceu numa altura em que Portugal estava no paradoxo do resgate económico a nível da UE, essas são as tais medidas, ou faz parte do conjunto de pacote de medidas que fazem com que eternamente continuemos a ser pequenos. Por muita necessidade que o estado português ou um estado qualquer do mundo tenha de receita para cobrir a despesa, é sempre impensável comer a semente e quando se tributa o setor responsável pelo crescimento passa pela semente e na terra de agricultores, vou dar aqui um exemplo: um agricultor precisa, vamos supor, todos os anos de vinte hectares de milho para gerar receita para viver, se ele, num época má, come semente e em cada ano, em vez de ficar com a semente para começar a cultivar 15, 10, 9 há um dia que a semente nem receita tem, é o que o estado português fez. Aqui voltamos à questão da primeira pergunta, que é “o que é que é necessário mudar?” é necessário mudar as mentalidades, porque há duas formas de equilibrar as contas públicas: ou pelo aumento na receita quando é possível, ou pelo corte na despesa e aumentar a receita a todo o custo analisando setores que no fundo são a semente do progresso, não está a resolver nada. O que é que se está a fazer? Está-se momentaneamente a aliviar a desgraça, mas estamos a criar um problema para mais à frente.

Acha que na nossa região há capacidade para mais hotéis? Por exemplo, uma questão que se fala, que faltam camas. Acha que esse é um problema nosso ou do concelho?

Não, não faltam camas, porque ninguém para aqui vir, vem dormir, se não houver nada para atrair as pessoas. Antes de se fazerem camas, são preciso criar-se focos para atrair as pessoas, e neste momento estamos mais feitos pelos nomes. Eu não sei que atividades além da gastronomia e com uma grande projeção nacional, eu não conheço outra atividade em Almeirim que faça com que alguém aqui tenha que dormir, portanto não faz qualquer tipo de sentido construir, por exemplo, se não existem pessoas para habitar. Não faz qualquer tipo de sentido investir em alojamentos e em superfícies de retalhe e por aí fora se não existe população para tal. Agora, que Almeirim, nos últimos 10, 15 anos, saiu praticamente do anonimato para uma referência, saiu. Já o disse no passado que Almeirim hoje pode ser vista como um centro de negócios e um centro industrial que o é e porquê? Porque geograficamente está no centro do país. Dou-lhe um exemplo, temos uma excelente rede viária a passar por Almeirim e isto são os tais pontos fortes do concelho que só porque a restauração já aqui estava é que aproveitou, mas eu não vejo mais nada para se aproveitar isto, continuo a ver a zona industrial de Almeirim toda ao abandono, continuo a não ver ninguém de fora a olhar para isto como uma vantagem, apesar de o ser, eu próprio gostava muito de sentir que a própria autarquia estava a imprimir dinâmicas, no sentido de vender a excelente posição geográfica que tem e a excelente zona que é para se crescer, mas não vejo.