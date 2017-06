Animação das Festas da Cidade de Almeirim suspensas durante três dias

O executivo da Câmara Municipal de Almeirim decidiu este domingo, dia 18 de junho, cancelar os concertos, ranchos, marchas e as picarias este domingo, segunda e terça-feira na sequência do luto nacional pela tragédia de Pedrógão Grande.

Apesar da suspensão das festas a organização refere que as associações com tasquinhas nas festas da cidade podem optar por manterem abertos os espaços até à próxima quarta-feira.

O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, sabe que esta é uma decisão que não está isenta de críticas e que as festas “são momentos importantes de angariação de fundos para estas coletividades algumas que inclusive ajudam em catástrofe como a de Pedrógão.”

Na próxima quarta-feira, dia 21 de junho, as festas retomam o seu curso normal.

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim decidiu manter aberta a sua tasquinha canalizando as verbas angariadas durante estes três dias para as vítimas do incêndio de Pedrogão Grande. Outras tasquinhas presentes nas Festas da Cidade seguiram o mesmo exemplo.

Recorde-se que o governo português decretou três dias de luto nacional pela morte de 61 pessoas em Pedrogão Grande, no distrito de Leiria, devido a um grande incêndio que deflagrou no passado sábado.

Este é o incêndio que mais vítimas mortais provocou nas últimas décadas, em Portugal, e um dos mais graves a nível mundial, nos últimos anos.

A Caixa Geral de Depósitos abriu uma conta de apoio às vítimas do incêndio. Contribua com o seu donativo: IBAN PT 50 0035 0001 00100000330 42