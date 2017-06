20 kms soma quatro títulos de campeão

No passado fim de semana em Abrantes realizam-se os Campeonatos Regionais de Juvenis onde cento de sessenta atletas, que realizaram trezentos e cinquenta e cinco participações, lutaram contra temperaturas bastante altas para conseguir as marcas necessárias para os Nacionais a realizar no próximo fim de semana no mesmo local.

Colectivamente a AEA cartaxo venceu em femininos e o CN Rio Maior venceu em masculinos.

Os campeões foram:

Vara Masculino

Guilherme Cavaleiro A20Km Almeirim 2.90

100 M Fem.

Matilde Sousa A20Km Almeirim 12.84

300 M Fem.

Beatriz Gameiro A20Km Almeirim 42.26

200 M Fem.

Beatriz Gameiro A20Km Almeirim 26.92