Footkart no maior torneio de futebol em Portugal

Em 2016 foram 276 equipas, cerca de 8000 participantes. Entre os dias 25 e 30 de junho, o Complexo Desportivo de Vila Real Santo António e o Ayutamiento de Ayamonte vão receber novamente o maior Torneio de Futebol Infantil Ibérico de sempre.

O Footkart vai mais uma vez estar na Copa do Guadiana em Vila Real de Santo António, numa demonstração de grandeza a nível nacional o Footkart terá a maior representação (excluindo os clubes organizadores) num torneio internacional de final de época. O Footkart terá sete equipas no torneio, pelo que é a maio comitiva de sempre: “Estamos a falar de cerca de noventa jogadores e vinte e dois adultos (entre treinadores e delegados) e um chefe de comitiva António Vidigal … Mais uma vez o Footkart e o Almeirinense irão realizar uma parceria nos dias antes, durante e depois do torneio”, diz o presidente do clube.



O Complexo Desportivo de VRSA continua a receber eventos marcantes no capítulo do Desporto em Portugal, depois de varias edições do Torneio do Guadiana, do Mundialito de Fute bol, do Campeonato Europeu Atletismo de Veteranos e de varias Taças dos clubes Campeões Europeus de Atletismo, o Complexo Desportivo de Vila Real Santo António recebe agora a Vª EDIÇÃO “A COPA DO GUADIANA”, é indiscutivelmente um espaço privilegiado para a realização de eventos desportivos pois oferece condições únicas, inigualável em solo Algarvio.

O Ayutamiento de Ayamonte recebe pela 3ª vez jogos do nosso Evento nos seus 2 Estádios (Estádio Blas Infante e Estádio Ciudad de Ayamonte) e pela 1ª vez realizamos jogos nos campos de futebol no complexo Isla Canela Golf.O Concelho de Vila Real Santo António além de um extraordinário Complexo Desportivo, oferece unidades hoteleiras (Vila Real Santo António, Monte Gordo e Altura) de referência para acolher as equipas e os seus acompanhantes.

O acesso a Praias para lazer e convívio está a escassos 100 metros das unidades hoteleiras, as águas quentes do Mediterrâneo e o extenso e fino areal fazem da Praia de Monte Gordo a melhor Praia do Algarve.A Vª edição realiza-se de 25 a 30 Junho de 2017 com os seguintes escalões:2010 – fut 52009 – fut 52008 – fut 72007 – fut 72006 – fut 72005 – fut 72004 – fut 72004 – fut 112003 – fut 11Todos os participantes (atletas e staff) das equipas tem acesso ao GUADIANA BUS que estará disponível para transportar as equipas das unidades hoteleiras para o Complexo Desportivo 12h/dia.