Juan José Padilla triunfa em Santarém com saída em ombros (c/vídeo)

A Monumental Celestino Graça, registou, a mais pequena afluência de público da sua história. Cerca de 1.000 aficionados assistiram, em tarde tórrida, à segunda Corrida de Toiros integrada na Feira do Ribatejo, no passado sábado dia 17 de junho.

Luís Rouxinol esteve em bom plano, em especial no seu segundo toiro. João Moura Caetano esteve em idêntico plano, sendo de realçar o seu segundo toiro, montando o cavalo temperamento, com ferros curtos com batidas ao piton contrário.

Juan José Padilla chegou viu e venceu. Para além da entrega, Padilla soube aproveitar os seus dois toiros, sacando-lhe o possível e impossível. Recebeu ambos os oponentes com largas cambiadas de joelhos, cravando de seguida três bons pares de bandarilhas, em cada toiro. No seu primeiro desenvolveu derechazos, além de passes de rodilla. No seu segundo, na faena de muleta, com bons passes por ambos os pitons, bem ligados. Uma faena onde Padilla mostrou o seu lado mais toureiro. Deu duas voltas à arena em cada toiro, sendo no final sacado em ombro. Os Forcados Amadores de Santarém, com muita gente nova, portaram-se a contento através de Salvador Ribeiro de Almeida à 4ª, David Inácio e Lourenço Ribeiro, ambos à 1ª e António Taurino à 3ª, tentativas.

Lidaram-se toiros de Cunhal Patrício (2), Paulo Caetano (3) e Maria Guiomar Cortes de Moura (1).

Recorde os melhores momentos da corrida aqui:

Foto: João Dinis / TouroeOuro