Procurar e Encontrar promove formações financiadas

A empresa almeirinense Procurar e Encontrar realizou uma parceria com uma empresa certificada para ministrar formações modulares, nas suas instalações.

De modo a rentabilizar as instalações e tendo as condições necessárias, Gonçalo Madureira e Marisa Manha, estabeleceram uma parceria com a GABINAE, para realizar formações, em que as turmas a formar terão de ter o mínimo de 18 pessoas. Estas formações são para pessoas empregadas ou desempregadas (neste caso terão de estar desempregados há pelo menos um ano). As formações poderão ocorrer em horário pós-laboral e laboral, sendo que o pós-laboral, direccionado maioritariamente para pessoas empregadas (sendo possível também em horário laboral), sendo essencial a existência de 18 formandos para poder formar turma. Como são formações financiadas, os formados poderão ter acesso a uma bolsa diária conforme a sua situação de empregados ou desempregados.

As áreas de formação abrangem várias áreas, dividindo-se em UFCD´s, ou seja unidades de formação de curta duração. As áreas são: Comércio, Secretariado e Trabalho Administrativo, Enquadramento na Organização/Empresa, Ciências Informáticas, Industrias Alimentares, Produção agrícola e animal, Saúde, Serviços de Apoio a Crianças e Jovens, Trabalho Social e Orientação, Hotelaria e Restauração, Proteção de Pessoas e Bens e Higiene e Segurança no Trabalho.

Para mais informações ou dúvidas deverão dirigir-se às instalações de Procurar e Encontrar, na Rua Bernardo Gonçalves, em Almeirim, ligar 243 044 950, contactar via facebook (www.facebook.com/procurar.e.encontrar.oficinainformatica/) ou através do site (www.procurar-e-encontrar.pt), onde pode encontrar toda a informação de áreas de formação e respectivas UFCD´s.