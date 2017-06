Projeto Re-colour ajuda a recuperar casa na Azeitada (c/vídeo)

Estiveram presentes mais de 40 jovens no dia 17 de abril, numa casa na Azeitada, em Almeirim. Os voluntários não só ajudaram a fazer pequenas reparações, arrumações e limpezas da casa, como também fizeram companhia e divertiram-se.

“Começámos a trabalhar bem cedo, distribuímos pequenas equipas pelas diferentes divisões da casa para que tudo ficasse devidamente organizado. Depois de uma manhã intensa de trabalho, temos o almoço partilhado para dar lugar ao convívio e ao descanso. Voltamos a redefinir estratégias e regressamos com redobrada alegria ao nosso trabalho para que levemos a bom porto a nossa missão”, descrevem.

Ao jornal O Almeirinense, Teresa, Madalena e Francisca dizem que “estes dias são sempre recordados como sendo árduos e glorificantes. Durante o dia está tudo sempre ansioso por ver o trabalho final porque é sempre bom vermos e termos consciência do que somos capazes de realizar com Paixão”, sublinham.

O Re-colour é um projeto sem fins lucrativos, fundado por um grupo de jovens do distrito de Santarém, cuja principal missão é ajudar na reabilitação de casas, tendo ainda uma outra grande atividade, como a visita regular a lares.

São um grupo de jovens estudantes voluntários, que se prontificam a dedicar parte do seu tempo livre a ajudar o próximo, tentando, através desta iniciativa, restituir a alegria e a dignidade a casas onde este sentimento tem vindo a desaparecer.

Embora jovens, não ficam indiferentes aos problemas reais do mundo. Para eles, essa indiferença não se manifestou só por palavras, passou para a ação e tornou-se real.

Os voluntários são todos diferentes, com espectativas e exigências diferentes, mas juntos pela mesma causa. O Re-colour é um projeto que pode pôr em prática as qualidades e as aptidões de qualquer pessoa, seja qual for a sua idade!

Uma casa revela-se numa companhia, o Re-Colour tenta colorir não só a casa, como também a alma de uma pessoa, esta é a melhor forma de passar um dia a transformar uma vida!

Teresa, Madalena e Francisca