Sugestão da Confraria Gastronómica: Favas com Enchido de Almeirim

A convite do Jornal O Almeirinense, vimos nesta crónica quinzenal pôr na mesa a simplicidade que tinham as coisas de antigamente, oferecer-vos alguns pratos, que eram possíveis em tempos difíceis, no intuito de recordar o nosso património e a memória do passado.

Pratos regionais, pratos para aquecer a alma. Hoje falamo-vos das gentes da borda d´água, que no rio pesca o sável, a fataça, a enguia e outras espécies piscícolas que fazem com os seus sabores apetitosos pitéus. Hoje falamos-vos da fava;

Favas com Enchido de Almeirim

3 quilos de favas

100g de toucinho novo

1 molho de coentros

1 folha verde de alho

1 folha verde de cebola

1 chouriça

1 morcela

3 colheres de sopa de azeite

Num tacho de barro põe-se o molho de coentros, as folhas de alho e de cebola, o toucinho cortado em fatias, a chouriça e a morcela cortadas às rodelas. Rega-se tudo com azeite e por cima dispõem-se as favas, que devem ser muito tenras.

Tapa-se o tacho e leva-se a cozer em lume brando sacudindo-o fortemente para impedir que o cozinhado se agarre ao fundo do tacho. Servem-se as favas bem quentes, acompanhadas com salada de alface.