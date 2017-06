Grupo de Mãos Dadas e U. Almeirim juntos para ajudar

O Grupo de Mãos Dadas e U. Almeirim voltam a dar as mãos para realizar uma grande campanha de angariação de géneros alimentares para famílias carenciadas, no dia 8 de julho.

Entre as 11h e as 13h, os jogadores do U. Almeirim andaram na rua a pedir ajuda para ajudar quem mais precisa, a ajuda foi sob a forma de géneros alimentares.

O local de concentração é no Parque da Zona Norte, onde o Grupo Mãos Dadas e o U. Almeirim juntam todos os artigos angariados.

Em 2016, U. Almeirim e o Grupo Mãos Dadas realizaram uma inicitiva semelhante e na altura o balanço foi positivo.