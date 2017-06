Juntos para ajudar Pedrogão Grande

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim decidiu manter aberta a sua tasquinha canalizando as verbas angariadas durante estes três dias para as vítimas do incêndio de Pedrogão Grande.

A SCMA lança mesmo um apelo para que as pessoas possam, através da presença nas festas, ajudar as pessoas de Pedrogão Grande. Recorde-se que o governo português decretou três dias de luto nacional pela morte de 61 pessoas em Pedrogão Grande, no distrito de Leiria, devido a um grande incêndio que deflagrou no passado sábado.

Este é o incêndio que mais vítimas mortais provocou nas últimas décadas, em Portugal, e um dos mais graves a nível mundial, nos últimos anos.

Este é um momento de luto, mas também de solidariedade. Foi pensando nessa solidariedade, que é apenas um dos nomes da Misericórdia, que a Santa Casa se manteve nas “Festas da Cidade”. Todas as receitas obtidas pela Misericórdia nas “Festas” reverterão para as vitimas do incêndio de Pedrógão.

Pelas vitimas será celebrada missa na Capela da Misericórdia na sexta-feira, 23, pelas 19h na Igreja Paroquial.