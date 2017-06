Presidência Aberta 2017 arranca

Iniciou-se esta segunda-feira, dia 19 e termina dia 23 de Junho, o projeto “Presidência Aberta”. Consiste num grupo de doze académicos do 6º ano da CLASS 20 que acompanham os respetivos presidentes, da Junta e da Câmara, Vice-presidente e Vereadores nas várias atividades agendadas.

Os dois jovens, ambos de 11 anos, Pedro e Rita passaram o primeiro dia com o vereador Eurico Henriques e manifestaram a sua opinião “é uma experiência engraçada, aprende-se muito”. Pedro e Rita não tinham qualquer ideia de como seria um dia com o Vereador da Cultura, gostaram de todas as atividades, embora o que mais gostaram foi de “ver como é que a Câmara era, porque não sabia que a câmara era assim e ver como é o trabalho das pessoas”.

Ambos os jovens revelaram interesse pelas funções realizadas pelo Vereador e gostariam no futuro de desempenhar as mesmas, Pedro diz que gostava “por exemplo, da parte da cultura, gosto de espetáculos.” Rita também partilha o mesmo gosto “para mim também era a cultura. Eu gosto muito do trabalho que o Vereador faz, a organizar tudo. Gostei muito”.

Este projeto visa promover múltiplas aprendizagens, conhecer o papel de cada indivíduo e o seu contributo na sociedade de forma a contribuir para um melhor desenvolvimento dos académicos sobre estas questões.

As referidas instituições abriram as suas portas a estas crianças para que aprendessem, vivenciassem e experimentassem propósitos cívicos em palco real.