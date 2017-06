Almeirinense canta com Paulo de Carvalho

“Nunca imaginei na minha vida cantar com o Paulo de Carvalho”, disse Débora Botelho D’Oliveira antes de cantar com o cantor, músico e compositor português no programa Just Duet – O Julgamento Perfeito.

A cantora almeirinense está apurada para as meias finais do programa exibido na SIC.

“Amar Pelos Dois”, um dueto único entre a Débora e Paulo de Carvalho. Reveja aqui a atuação da almeirinense.

http://sic.sapo.pt/Programas/just-duet—o-dueto-perfeito/videos/2017-06-19-Amar-Pelos-Dois-na-voz-de-Debora-e-Paulo-de-Carvalho