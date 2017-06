Footkart veste fato de gala em grande festa

No passado dia 15 de junho, o Footkart Escola de Futebol Karting Associacão realizou a VII Gala do Footkart, este ano uma Gala Solidária em favor da FAC (Fraterna Ajuda Cristã), no cineteatro de Almeirim.

A direção do clube pediu que todos os adultos presentes trouxessem um bem alimentar para posteriormente doar à FAC e cumulativamente convidou o Agrupamento de Escuteiros de Almeirim para estarem presentes com a exploração do bar do cineteatro.

“Com um cineteatro completamente esgotado e com o cesto dos bens alimentares cheio realizou-se a respetiva Gala num ambiente de festa e muita emoção …

A Gala foi apresentada, este ano, pela direção do Footkart com muita elegância e profissionalismo deixando todos os presentes maravilhados com a dinâmica e simpatia demonstrada em todos os momentos. O grupo de dança AitDance de Santarém fascinou todos os presentes com uma demonstração de vários tipos de dança e conseguiu cativar todos os presentes com momentos fantásticos interação com o público”, disse Vasco Carvalho.

Num clima de festa subiram ao palco todas as equipas do Footkart para receberem uma enorme salva de palmas pelo seu contributo desportivo ao longo da época cumulativamente foram entregues as medalhas, as faixas e as taças de Campeões Distritais à equipa de Sub11. O Vice-Presidente do Clube, Duarte Caldeira, foi homenageado com o Prémio de Mérito da Footkart TV pela sua dedicação nos últimos quatro anos para com o clube.

A Gala terminou como usualmente num clima de festa com toda a família do Footkart em palco para a foto de família e para que todos juntos pudessem fazer o grito do Footkart. “Agora vamos para a VII Copa do Guadiana, em Vila Real de Santo António de 25 a 30 de junho, onde o Footkart vai estar presente com 7 equipas (o clube com mais equipas presentes, sem contar com os organizadores do torneio) no maior do torneio de futebol de formação em Portugal”, conclui Vasco Carvalho a O Almeirinense.