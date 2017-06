Greve não afeta provas de aferição nem exames no concelho

Hoje, dia 21 de junho, os alunos do 2ºano das escolas de Fazendas de Almeirim realizaram as provas de aferição de Matemática e Estudo do Meio, pelas 10:00h. Também nas escolas do concelho de Almeirim, foram realizadas as provas de aferição e os exames de 11º ano de Física e Química, Geografia e História e Cultura das Artes, pelas 9:30h.

A greve de professores apontada para hoje, dia 21 junho, pela Federação Nacional da Educação (FNE) não prejudicou a realização das provas de aferição de ensino básico nem os exames nacionais.

A decisão foi tomada esta segunda-feira, dia 19 de junho, após uma reunião no Ministério da Educação, que não correspondeu às expetativas da estrutura sindical.

Segundo o dirigente, não havia razões para continuar uma discussão que não estava a conduzir a um acordo, pelo que a FNE decidiu manter a greve de 21 de junho.