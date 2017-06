Jogador do Footkart transfere-se para o Sporting

Rui Pedro Fernandes (guarda-redes dos Sub-11 do Footkart) vai na próxima época desportiva representar oficialmente o Sporting Clube de Portugal. Rui Fernandes tem “representado sempre com muito respeito e responsabilidade o clube em todos os momentos em que está a representar o mesmo. Sempre com uma dedicação exemplar e um exemplo para todos os jogadores que agora chegam ao clube”, diz Vasco Carvalho do Footkart.

O clube almeirinense adianta ainda que “tem a certeza absoluta que até ao final da época irá continuar a trabalhar com a mesma dedicação e empenho para que os objetivos da equipa onde está sejam alcançados. O Footkart está e estará sempre disponível para ajudar na promissora carreira do Rui Pedro pelo exemplo enquanto futebolista”.

Depois de Simão Pedro que também vai jogar no SL Benfica na próxima temporada desportiva, esta é a segunda transferência nesta agitado defeso.