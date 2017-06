20 anos Piscinas de Almeirim: Obras quase prontas. CDU critica

As piscinas municipais fizeram na passada quarta-feira, dia 21 de junho, 20 anos desde que foram inauguradas por António Guterres e Sousa Gomes. O espaço está atualmente e obras na parte exterior. Como nos últimos dias tem estado muito calor, a CDU utilizou as redes sociais para criticar o timing da requalificação.

Pedro Ribeiro aproveitou a data do aniversário disse que “duas décadas depois a melhor prenda que podemos dar é tratar da sua requalificação. A parte exterior esta em conclusão. Um investimento de cerca de 60 mil euros. O projeto para a parte interior também já esta em conclusão. Ai as verbas da obra ascendem a cerca de 700 mil euros pelo que será necessário realizar a intervenção de forma faseada no tempo”.

O deputado municipal António Cruz Martins disse, recentemente, que “depois de duas semanas de intenso calor, com temperaturas acima dos 40°, as crianças , têm de se deslocar para concelhos vizinhos se querem usufruir de uma piscina. É inconcebível que obras de “requalificação” se façam neste período , principalmente num concelho conhecido pelas altas temperaturas nesta altura do ano. Este é o resultado da falta de um planeamento responsável”.

Numa resposta direta a Cruz Martins, o Presidente da Câmara acrescentou que “