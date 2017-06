Noticia O Almeirinense: Federação de Petanca pode ter delegação em Almeirim

A Federação de Petanca, está ao dispor dos seus praticantes desde 1992, pode muito em breve ter uma delegação em Almeirim. A sede da encontra-se localizada no Algarve no concelho de São Brás de Alportel e há possibilidade de vir a ter uma delegação a centro do país, e a cidade de Almeirim estará no topo das prioridades para a Federação. A localização geográfica, as condições que existem e o apoio à modalidade colocam Almeirim como local privilegiado.

Durante o ano a federação realiza cerca de 70 provas, das quais se destaca a taça de Portugal que se realizou em Almeirim e campeonato nacional. A petanca é um jogo de origem francesa, criado no princípio do século XX. O seu nome deriva da expressão “pieds tanqués”, que significa pés juntos.