Proprietária da True Company celebra aniversário

Cristina Sequeira, professora e proprietária da loja de roupa feminina True Company, comemora esta quinta-feira, dia 15 de junho o seu aniversário. A True Company abriu as portas em Almeirim, no passado dia 16 de Setembro de 2016, depois de ter estado três anos no W Shopping.

É professora há 27 anos e, apesar de gostar muito do que faz, sempre se questionou se não poderia ter enveredado por uma profissão diferente.

Contactos: De 2ª a sábado das 10h às 14h e das 15h às 19h.

Telf: 243093016.

Email truecompany.almeirim@gmail.com