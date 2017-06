Encerramento do ano letivo com várias iniciativas

Com o ano letivo a terminar, chegaram as festas de final de ano nos jardins-de-infância e nas escolas, com diversas iniciativas.

No Agrupamento de Escolas de Almeirim, a primeira festa foi a dos Charcos, na passada semana, com as crianças das três salas do pré-escolar a fazerem várias atuações. Já esta semana, no passado dia 19 teve lugar a festa de final de ano do Jardim de Infância N.º3, sob o tema “Magia Musical”. No dia 20 decorreu a festa do jardim de infância n.º1 com o tema “Brincar a reciclar”, onde se destacou a realização dum desfile com peças elaboradas apenas com materiais recicláveis, entre outras atuações. Todas estas festas aconteceram no Cine-Teatro de Almeirim.

Esta sexta-feira dia 23, em Benfica do Ribatejo, decorrerá um Arraial com a organização do jardim-de-infância da freguesia.