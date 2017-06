Nem os 44 graus travam o HC Tigres

Nem o calor, travou os 155 atletas de participar no 3ª Torneio de Patinagem Artística do Hóquei Clube Os Tigres que se realizou nos dias 17 e 18 de junho, no pavilhão Alfredo Bento Calado.

Resistiram às temperaturas (nunca abaixo dos 40 º celsius) nos dois dias de prova, todos os participantes de 9 equipas da APR – associação de patinagem do Ribatejo: Casa do Benfica do Entrocamento (CBE), Clube Estrela Verde (CEV), Clube Atlético Riachense (CAR), Clube Aventura Motorizado do Pêgo (CAMP), Os Corujas, Juventude Oriense (JO) , Hóquei Clube Os Tigres (HCT), Sport Club da Gloria do Ribatejo (SCGR) e União Futebol do Entrocamento (UFE).

Por clubes, o 1ºlugar foi para a Juventude Ouriense, o 2º lugar para o Hóquei Clube “Os Tigres” e o 3ºlugar Ginásio Clube de Coruche “Os Corujas”.

A equipa da “casa” arrecadou um total de 8 medalhas na Pré-Competição, 3 primeiros lugares, Inês Santos escalão A, Mariana Simões escalão B, Mónica Trindade escalão E, também um 2ºlugar Rita Colaço escalão C e ainda quatro 3º lugares, Ema Nunes escalão C, Guilherme Costa escalão F, Sara Fonseca escalão H, Ariana Nazaré escalão J.

Este é o resultado do trabalho meritório do treinador, Joaquim Lopes, que além de ensinar todos os atletas da secção de patinagem do HCT, também é responsável pelo trabalho técnico dos atletas da Juventude Oriense.

A direção de prova coube a Helena M.Silva e a concretização de todas as tarefas inerentes à logística, contaram com a colaboração de todos os país e encarregados de educação dos atletas de patinagem do Hoquei Clube Os Tigres, bem como de vários patrocinadores.

Foram três dias de muito trabalho, mas também de alegria, que começaram logo na sexta-feira à noite, com os preparativos a misturarem-se com a azáfama das marchas populares, paredes meia do recinto, culminando a tarefa de montagem do bar, na venda de algumas garrafas de água, a participantes e visitantes das festividades do município.

Este é um clube que existe desde 1959 e na secção de patinagem artística continua a movimentar dezenas de atletas, que a juntar à modalidade do Hóquei, ultrapassa em número os 100 atletas.

O clube tem-se dedicado à promoção cultural e desportiva, fundamentalmente entre a juventude, ideal que se mantém bem vivo e que por certo irá continuar a nortear a actividade dos seus dirigentes.