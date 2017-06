Passado, presente e futuro de…  Sílvia Maria Teles Justino

Sílvia Maria Teles Justino é técnica de ótica e proprietária da empresa Silvióptica em Almeirim e na Chamusca. Tem 52 anos, é natural de Coruche e veio viver para Almeirim com cinco anos, devido a questões profissionais dos seus pais. É casada com Rodrigo Figueiredo e tem uma filha de 34 anos, a Diana Teles.

É Benfiquista de gema e gosta de política quanto baste… “Gosto de estar atualizada sobre os assuntos da terra e do país, quanto baste”. Considera que Almeirim é uma boa terra para se viver, pois tem as infraestruturas necessárias para ter um bom nível de vida. Diz, em jeito de brincadeira, que o seu local preferido na cidade é o cruzamento da rua Condessa da Junqueira com a rua Bernardo Gonçalves: “onde se situa a minha primeira loja da Silvióptica”.

Se lhe concedessem três desejos, o primeiro tinha a ver com muita saúde e paz “para todos os que gostam de mim”; o segundo, “que as pessoas pobres de espírito enriquecessem, que olhassem para o próximo sem ser com desdém”, e o terceiro, “desejo em dobro tudo o que me desejam a mim.”

Onde estava há dez anos?

(risos) Estava com menos 13 kg… (risos). Agora a sério: trabalhava em Almeirim, também no ramo da ótica.

Hoje onde está? Fez a opção certa?

Criei o meu próprio emprego… Abri duas lojas, uma em Almeirim e outra na Chamusca… sem dúvida alguma que esta foi a melhor opção que fiz. Sinto-me muito realizada.

Onde se vê daqui a dez anos?

(risos)… vejo-me de andarilho… mas sempre

atrás do balcão a cuidar dos meus clientes!